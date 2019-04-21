Овечкин обогнал Кейна, Реника и Пронгера по очкам в плей-офф Капитан «Вашингтона» вышел на 52-е место в НХЛ по очкам в плей-офф.

«Вашингтон Кэпиталз» провел пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счетом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев. Капитан «столичной» команды Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Александр набрал 124-е очко за карьеру в плей-офф и вышел на 52-е место в истории, превзойдя результат нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна (123), а также завершивших карьеру форвардов Джереми Реника, Брайана Беллоуза (оба – по 122) и защитника Криса Пронгера (121).

Следующей целью для Александра являются позиции Патрика Элиаша и Брэда Парка, набравших в плей-офф по 125 очков за карьеру.