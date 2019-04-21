Александр Овечкин: Хорошо бы и дальше «Вашингтону» играть в том же духе

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и забросил шайбу в ворота «Каролины».
«Отреагировали на два поражения как и должны были. Прямо со стартового вбрасывания мы стремились показать, что не собираемся давать им ни шанса. Хорошо бы и дальше играть в том же духе», - приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
«Вашингтон» повел в серии с «Каролиной» - 3-2. Следующий матч состоится 23 апреля в Роли.
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