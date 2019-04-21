Боб Хартли: Только время покажет, готов ли Михеев к НХЛ - Советский спорт
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21 апреля 2019 12:04ХоккейСметанникова Дарья

Боб Хартли: Только время покажет, готов ли Михеев к НХЛ

Контракт Ильи Михеева с «Авангардом» истекает 30 апреля.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил возможности Ильи Михеева уехать в НХЛ.

«Михеев – отличный игрок, только ему решать, стоит ли ехать в НХЛ сейчас. Многие игроки мечтают об НХЛ - кто-то едет и добивается успеха, кто-то едет и не пробивается. Только время покажет, готов ли Михеев к НХЛ. Повторю, решение должен принять он сам», - цитирует Хартли «Р-Спорт».

Напомним, «Авангард» проиграл ЦСКА (0-4 в серии) в финале Кубка Гагарина.

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