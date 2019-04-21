Боб Хартли: «Авангард» не взял Кубок Гагарина, но все равно может быть доволен сезоном - Советский спорт
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21 апреля 2019 12:12ХоккейСметанникова Дарья

Боб Хартли: «Авангард» не взял Кубок Гагарина, но все равно может быть доволен сезоном

«Авангард» проиграл в финале Кубка Гагарина ЦСКА (0-4).

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал выступление омской команды в завершившемся сезоне.

«Мы провели хороший сезон! Да, мы не взяли Кубок Гагарина, но мы все равно можем быть довольны. Разве СКА и «Салават» провели плохой сезон? Нет, они сражались и далеко продвинулись в плей-офф. Про «Спартак» тоже нельзя сказать, что они провалились, потому что они два раза обыграли СКА и боролись за выход в следующий раунд в каждом матче.

Плей-офф отличается от регулярного чемпионата, «Тампа Бэй» и «Калгари» показали это. В сентябре я ставил на финал Кубка Стэнли между этими двумя командами, но они проиграли в первом раунде. Плей-офф — это тонкая стадия, возможно, если бы мы не разгромили «Ак Барс» в первых двух матчах, то они набрали бы обороты и прошли в следующий раунд. Это плей-офф, здесь много нюансов!», - цитирует Хартли Sport24.ru.

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