КХЛ оштрафовала Антона Слепышева за удар ногой Алексея Емелина

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев, досрочно завершивший четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-0), был наказан сперва по ходу матча. Форвард армейцев получил дисциплинарный штраф до конца игры за удар ногой защитника «ястребов» Алексея Емелина в концовке первого периода.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» — ЦСКА. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Антона Слепышева по п. 1.18. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — гласит решение лиги.
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