КХЛ оштрафовала Антона Слепышева за удар ногой Алексея Емелина Континентальная хоккейная лига оштрафовала форварда ЦСКА Антона Слепышева, информирует официальный сайт организации.

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев, досрочно завершивший четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-0), был наказан сперва по ходу матча. Форвард армейцев получил дисциплинарный штраф до конца игры за удар ногой защитника «ястребов» Алексея Емелина в концовке первого периода.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» — ЦСКА. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Антона Слепышева по п. 1.18. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — гласит решение лиги.