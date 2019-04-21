Андрей Свечников: Надеюсь сыграть в следующем матче с «Вашингтоном»

Дзюба забил два в Краснодаре! Видео всех голов 24-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 24-го тура чемпионата России.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

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Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонах После открытой тренировки вратарь «Спартака» рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче.

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Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

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