Андрей Свечников: Надеюсь сыграть в следующем матче с «Вашингтоном» - Советский спорт
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21 апреля 2019 12:58ХоккейСметанникова Дарья

Андрей Свечников: Надеюсь сыграть в следующем матче с «Вашингтоном»

«Вашингтон» после пяти матчей серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» ведет со счетом 3-2.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал о своем состоянии после драки с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Хорошо себя чувствую и надеюсь сыграть в следующем матче. Я всегда быстро восстанавливаюсь, посмотрим. Надеюсь, буду играть в следующем матче», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Шестой матч серии состоится 23 апреля в Роли.

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