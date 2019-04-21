Андрей Свечников: Надеюсь сыграть в следующем матче с «Вашингтоном»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал о своем состоянии после драки с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
«Хорошо себя чувствую и надеюсь сыграть в следующем матче. Я всегда быстро восстанавливаюсь, посмотрим. Надеюсь, буду играть в следующем матче», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.
Шестой матч серии состоится 23 апреля в Роли.
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