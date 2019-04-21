«Сарыарка» выиграла и второй домашний матч финала ВХЛ, и находится в шаге от Кубка Петрова Дважды «Рубин» догонял казахстанцев, а на третий раз не хватило времени.

Весь матч «Рубин» был в роли догоняющего, уступая в счете сперва 0:1, затем 1:2. В третьем периоде «Сарыарка» в третий раз вышла вперед, при этом гости играли втроем против пятерых. В последние минуты матча, вместо того, чтобы пойти вперед, тюменцы вынуждены были вновь отбиваться в меньшинстве.

В итоге на решающий штурм «Рубин» шел впятером и при пустых воротах. «Сарыарка» в итоге удержала минимальную победу, и это позволило ей повести в серии 3-1.

Пятый матч финала Кубка Петрова пройдет 24 апреля в Тюмени.

Чемпионат ВХЛ. Кубок Петрова. Финал. Матч № 4

«Сарыарка» (Караганда, Казахстан) – «Рубин» (Тюмень) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Счет в серии: 3-1

Голы: 1:0 – Ибатуллин (Сиксна, Кицын, 14:14). 1:1 – Давыдов (Кравченко, Ячменев – 36:03). 2:1 – Борисевич (Ибатуллин – 38:10). 2:2 – Карлин (Князев, Веревкин, 39:59). 3:2 – Соколов (Зиазов, Желнеровский, 52:56 – бол.).

Вратари: Рейзвих – Назаров (Гущин – 58:21, Назаров – 58:48).

Броски: 30-44. Броски в створ: 20-31. Вбрасывания: 39-31. Штраф: 4-12.

Судьи: Гофман, Прокуратов.

21 апреля 2019 года. Караганда. «Караганды-Арена».