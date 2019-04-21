«Сарыарка» выиграла и второй домашний матч финала ВХЛ, и находится в шаге от Кубка Петрова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 апреля 2019 13:45Хоккей

«Сарыарка» выиграла и второй домашний матч финала ВХЛ, и находится в шаге от Кубка Петрова

Дважды «Рубин» догонял казахстанцев, а на третий раз не хватило времени.

Весь матч «Рубин» был в роли догоняющего, уступая в счете сперва 0:1, затем 1:2. В третьем периоде «Сарыарка» в третий раз вышла вперед, при этом гости играли втроем против пятерых. В последние минуты матча, вместо того, чтобы пойти вперед, тюменцы вынуждены были вновь отбиваться в меньшинстве.

В итоге на решающий штурм «Рубин» шел впятером и при пустых воротах. «Сарыарка» в итоге удержала минимальную победу, и это позволило ей повести в серии 3-1.

Пятый матч финала Кубка Петрова пройдет 24 апреля в Тюмени.

Чемпионат ВХЛ. Кубок Петрова. Финал. Матч № 4

«Сарыарка» (Караганда, Казахстан) – «Рубин» (Тюмень) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Счет в серии: 3-1

Голы: 1:0 – Ибатуллин (Сиксна, Кицын, 14:14). 1:1 – Давыдов (Кравченко, Ячменев – 36:03). 2:1 – Борисевич (Ибатуллин – 38:10). 2:2 – Карлин (Князев, Веревкин, 39:59). 3:2 – Соколов (Зиазов, Желнеровский, 52:56 – бол.).

Вратари: Рейзвих – Назаров (Гущин – 58:21, Назаров – 58:48).

Броски: 30-44. Броски в створ: 20-31. Вбрасывания: 39-31. Штраф: 4-12.

Судьи: Гофман, Прокуратов.

21 апреля 2019 года. Караганда. «Караганды-Арена».

11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
20/04 09:00Хоккей
«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются проваломТеперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
21/04 01:30Хоккей
«Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»?Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф. 
20/04 20:00Футбол
Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонахПосле открытой тренировки вратарь «Спартака» рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/04 20:30Футбол
Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемыЗащитник «Спартака» накануне матча с «Енисеем» отметил, что с этим соперникам интересно играть.
20/04 23:15Футбол
Жаль, Мамаеву и Кокорину выключили телевизор! «Зенит» и «Краснодар» сыграли лучший матч российского сезона (видео)К перерыву команды нанесли 23 удара, Ярослав Ракицкий и Маурисио Перейра исполнили шедевры, а победу «Зениту» на 95-й минуте принес Артем Дзюба!
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
21/04 13:30Футбол
СуперДзюба: 25 голов до Халка и погоня за ВеретенниковымАртем Дзюба в матче с «Краснодаром» (3:2) вошел сразу в два бомбардирских клуба, забив 50-й мяч за «Зенит» и 100-й в чемпионатах России.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
20/04 21:15Футбол
«Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюМощное дерби в Черкизове: голы, пиротехника, сломанный нос и многое другое.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/04 08:15Хоккей
Тарасенко вышел в следующий раунд, Радулов забил два гола «Нэшвиллу»«Даллас» вышел вперед в серии с «Нэшвиллом», а «Сент-Луис» не оставил шансов «Виннипегу».
21/04 08:30Хоккей
Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину»«Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона».
Новости
13:56 Фигурное катание Загитова со своей собакой выступила на шоу Тутберидзе (видео)
13:45 Хоккей «Сарыарка» выиграла и второй домашний матч финала ВХЛ, и находится в шаге от Кубка Петрова
13:40 Футбол Алексей Миллер: «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы
13:36 Футбол Источник: Анри станет главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз» на следующей неделе
13:26 Футбол Сергей Герасимец: «Зенит» снял все вопросы и по поводу заслуженности чемпионства
13:20 Футбол Сергей Балахнин: «Локомотив» перевел игру в то русло, которое ему нужно
13:18 Хоккей «Агидель» второй раз одолела «Динамо» и находится в шаге от титула чемпиона ЖХЛ
13:13 Футбол Федор Щербаченко: Ракицкий принес «Зениту» чемпионство
12:58 Хоккей Андрей Свечников: Надеюсь сыграть в следующем матче с «Вашингтоном»
12:46 Футбол У защитника ЦСКА Дивеева выявлено сотрясение мозга
12:45 Футбол Виктор Васин: ЦСКА недоволен качеством игры
12:30 Хоккей Бузова – «Авангарду»: Проигрыш – залог будущих побед (фото)
12:27 Хоккей КХЛ оштрафовала Слепышева за удар ногой Емелина
12:18 Футбол «ПСЖ» готов приобрести Заха у «Кристал Пэлас»
12:12 Хоккей Боб Хартли: «Авангард» не взял Кубок Гагарина, но все равно может быть доволен сезоном
12:04 Хоккей Боб Хартли: Только время покажет, готов ли Михеев к НХЛ
11:55 ММА Александр Шлеменко: Оверим удобный соперник для Волкова
11:44 ММА Александр Шлеменко: Олейник не был готов функционально на сто процентов
11:36 Футбол Ровно 10 лет назад Аршавин забил четыре мяча на «Энфилде» (видео)
11:29 Футбол Полузащитник «Аякса» Зиеш попал в сферу интересов пяти топ-клубов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика