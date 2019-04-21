«Россошь» выиграла Кубок Регионов В решающем, пятом, матче финальной серии НМХЛ «Россошь» обыграла пензенский «Дизелист».

Пятый матч был решающим в определении обладателя Кубка Регионов, главного трофея НМХЛ, ведь финальная серия играется до трех побед. Гости с первых минут выглядели чуть активнее, тем не менее, единственная шайба первого периода влетела в их ворота.

Во второй двадцатиминутке гости еще более прибавили в активности. «Россошь» была вынуждена фолить, и оказалась в меньшинстве. Казалось, «Дизелист» вот-вот сравняет счет, но вместо этого хозяева, имея на одного игрока меньше, провели стремительную контратаку и удвоили свое преимущество.

После этого «Россошь» продолжилась удаляться, и до добра это довести не могло – на экваторе матча пензяки одну шайбу все-таки отыграли. Но в самом начале третьего периода хозяева получили право на штрафной бросок, который реализовал Ян Хоменко, восстановивший преимущество «Россоши» в две шайбы.

Можно сказать, что с этого момента «Дизелист» бросил играть, потому что шайбы полетели в гостевые ворота с убийственной частотой.

6:1 – так завершился решающий, пятый, матч финала НМХЛ, победа в котором позволила фарм-клубу воронежского «Бурана» выиграть Кубок Регионов.

Чемпионат НМХЛ. Кубок Регионов. Финал. Матч № 5

«Россошь» (Воронеж) – «Дизелист» (Пенза) – 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)

Счет в серии: 3-2

Голы: 1:0 – Хоменко (Дмитриев, 13:32). 2:0 – Лень (27:20 – мен.). 2:1 – Чумаков (Аверьянов, Люлько, 31:06 – бол.). 3:1 – Хоменко (42:55 – буллит). 4:1 – Талдонов (Войтко, 50:41). 5:1 – Каримов (Талдонов, 53:39). 6:1 – Талдонов (59:50 – п.в.).

Вратари: Катюхин – Носов.

Броски: 39-36. Броски в створ: 29-26. Вбрасывания: 27-29. Штраф: 10-8.

Судьи: .Заболотнев, Самарин.

21 апреля 2019 года. Россошь. Ледовый дворец.