«Россошь» выиграла Кубок Регионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 апреля 2019 15:15Хоккей

«Россошь» выиграла Кубок Регионов

В решающем, пятом, матче финальной серии НМХЛ «Россошь» обыграла пензенский «Дизелист».

Пятый матч был решающим в определении обладателя Кубка Регионов, главного трофея НМХЛ, ведь финальная серия играется до трех побед. Гости с первых минут выглядели чуть активнее, тем не менее, единственная шайба первого периода влетела в их ворота.

Во второй двадцатиминутке гости еще более прибавили в активности. «Россошь» была вынуждена фолить, и оказалась в меньшинстве. Казалось, «Дизелист» вот-вот сравняет счет, но вместо этого хозяева, имея на одного игрока меньше, провели стремительную контратаку и удвоили свое преимущество.

После этого «Россошь» продолжилась удаляться, и до добра это довести не могло – на экваторе матча пензяки одну шайбу все-таки отыграли. Но в самом начале третьего периода хозяева получили право на штрафной бросок, который реализовал Ян Хоменко, восстановивший преимущество «Россоши» в две шайбы.

Можно сказать, что с этого момента «Дизелист» бросил играть, потому что шайбы полетели в гостевые ворота с убийственной частотой.

6:1 – так завершился решающий, пятый, матч финала НМХЛ, победа в котором позволила фарм-клубу воронежского «Бурана» выиграть Кубок Регионов.

Чемпионат НМХЛ. Кубок Регионов. Финал. Матч № 5

«Россошь» (Воронеж) – «Дизелист» (Пенза) – 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)

Счет в серии: 3-2

Голы: 1:0 – Хоменко (Дмитриев, 13:32). 2:0 – Лень (27:20 – мен.). 2:1 – Чумаков (Аверьянов, Люлько, 31:06 – бол.). 3:1 – Хоменко (42:55 – буллит). 4:1 – Талдонов (Войтко, 50:41). 5:1 – Каримов (Талдонов, 53:39). 6:1 – Талдонов (59:50 – п.в.).

Вратари: Катюхин – Носов.

Броски: 39-36. Броски в створ: 29-26. Вбрасывания: 27-29. Штраф: 10-8.

Судьи: .Заболотнев, Самарин.

21 апреля 2019 года. Россошь. Ледовый дворец.

20/04 21:15Футбол
«Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюМощное дерби в Черкизове: голы, пиротехника, сломанный нос и многое другое.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
20/04 09:00Хоккей
«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются проваломТеперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
20/04 09:30Хоккей
Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
20/04 12:00Хоккей
Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.
21/04 09:00Футбол
Победа «Зенита» в Краснодаре. Что скрывалось под телеэфирной истерикойЮрий Цыбанев размышляет, почему именно здесь и сейчас Сергей Семак впервые разыграл гамбит.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
20/04 23:15Футбол
Жаль, Мамаеву и Кокорину выключили телевизор! «Зенит» и «Краснодар» сыграли лучший матч российского сезона (видео)К перерыву команды нанесли 23 удара, Ярослав Ракицкий и Маурисио Перейра исполнили шедевры, а победу «Зениту» на 95-й минуте принес Артем Дзюба!
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
20/04 20:00Футбол
Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонахПосле открытой тренировки вратарь «Спартака» рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
21/04 09:45Хоккей
Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
20/04 22:00Футбол
Дзюба забил два в Краснодаре! Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 24-го тура чемпионата России.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
Новости
15:20 Футбол Семин поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку в матче с ЦСКА
15:15 Хоккей «Россошь» выиграла Кубок Регионов
15:14 Футбол Алиссон: «Ливерпуль» изо все сил будет сражаться за два титула
14:56 Футбол Александр Самедов: В ближайшие несколько лет российский клуб выиграет Лигу Европы
14:50 Футбол ЦСКА: Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму
14:29 Футбол «Тоттенхэм» готов удвоить зарплату Эриксена
14:28 Футбол Борис Чухлов: Хотел, чтобы интрига сохранилась до конца чемпионата
14:21 Футбол «Ювентус» не собирается отпускать Дибалу
14:20 Баскетбол Марселиньо Уэртас: «Финал четырех» и победа над ЦСКА - реальная цель «Басконии»
14:18 Футбол Капитан Дукалис о «Спартаке»: Если конь поранил ногу, не вини его – вини дорогу
14:14 Фигурное катание Алена Леонова вышла замуж (фото)
14:09 Конькобежный спорт Кулижников начал подготовку к новому сезону
13:56 Фигурное катание Загитова со своей собакой выступила на шоу Тутберидзе (видео)
13:45 Хоккей «Сарыарка» выиграла и второй домашний матч финала ВХЛ, и находится в шаге от Кубка Петрова
13:40 Футбол Алексей Миллер: «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы
13:36 Футбол Источник: Анри станет главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз» на следующей неделе
13:26 Футбол Сергей Герасимец: «Зенит» снял все вопросы и по поводу заслуженности чемпионства
13:20 Футбол Сергей Балахнин: «Локомотив» перевел игру в то русло, которое ему нужно
13:18 Хоккей «Агидель» второй раз одолела «Динамо» и находится в шаге от титула чемпиона ЖХЛ
13:13 Футбол Федор Щербаченко: Ракицкий принес «Зениту» чемпионство
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика