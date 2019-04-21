Алексей Житник: У Хартли в НХЛ была репутация тренера первого сезона

- 12 лет назад мне удалось поработать под руководством Хартли - после обмена из «Филадельфии» в «Атланту». Весной 2007 года «Атланте Трэшерз» впервые в своей истории удалось выйти в плей-офф, это была одна из главных сенсаций года. Правда в первом раунде мы уступили всухую - 0-4, - рассказал Алексей Житник изданию Russia-Hockey.ru. - Он мне показался типичным франкоканадцем - увлеченным, эмоциональным, упрямым, где-то даже упертым. Если ты ему понравился, то будешь играть во всех ситуациях, если нет, то переубедить его практически невозможно.
Запомнилось еще и то, что Хартли безгранично доверял ветеранам. Матчей за двадцать до окончания регулярного чемпионата он собрал нас и сказал, что для опытных игроков все тренировки отныне по желанию. Понятно, что ветераны восприняли это с воодушевлением - и команда выдала хорошую концовку «регулярки».
А потом мы начали новый чемпионат с шести поражений кряду. И Хартли перед седьмой игрой был уволен. Наверное, какие-то моменты тренерский штаб не учел, не смог перенастроить и перезагрузить команду. Кстати, у Хартли в НХЛ была репутация тренера первого сезона, «Авангарду», наверное, об этом известно.
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