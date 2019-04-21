Майк Бэбкок: Выиграть четвертую игру и «выбить» другую команду - это самое сложное

- Конечно, выиграть четвертую игру и «выбить» другую команду - это самое сложное. Особенно принимая во внимание, что соперник - это группа честолюбивых ребят. Это то, что нам не удавалось сделать последние три года. Я даже не думаю, что мы должны были попасть в плей-офф два или три года назад, но нам это удалось. А сейчас мы находимся в процессе и «изучаем» как выигрывать четвертый матч, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, что на данный момент счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу «Мэйпл Лифс». Шестая игра состоится сегодня в 22:00 на «Скотиабанк-Арене» в Торонто (Канада).
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