Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира - Советский спорт
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21 апреля 2019 19:13Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

Наша команда продержалась лишь половину первого периода

Все начиналось слишком хорошо для нашей сборной – к исходу восьмой минуты матча она уже вела в счете 2:0. Такой результат завел американцев, которые еще до перерыва полностью перехватили инициативу и отыграли обе шайбы.

Во второй трети матча россиянам приходилось в основном сдерживать атаки американцев. И это получался, но лишь до тех пор, пока наша команда не осталась в численном меньшинстве. После второго периода сборная России проигрывала уже в две шайбы.

В третьем периоде Егор Спиридонов, казалось бы, вернул нашу сборную игру, сведя отставание до минимума. Но наша команда вновь просела во второй половине периода, позволив американцам забросить еще.

Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля. Соперником наших ребят станет команда Швеции, начало матча – в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат мира среди юниоров до 18 лет

Россия – США – 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Голы: 1:0 – Чинахов (Грицюк, Рогов, 05,48 – бол.). 2:0 - Амиров (07:56). 2:1 - Хьюз (Йорк, Зеграс, 09:40 – бол.). 2:2 – Болди (Тюркотт, 14:51). 2:3 – Болди (Бринк, Фенсор, 31:55 – бол.). 2:4 – Кофилд (Тюркотт, Хьюз, 39:22). 3:4 – Спиридонов (Буренков, 52:04). 3:5 - Кофилд (Маккарти, 54:25). 3:6 – Бенирс (58:57 - п.в.).

Вратари: Аскаров (Скотников, 48:03) – Найт.

Броски в створ: 43-23. Штраф: 10-6.

Судьи: Бряннаре (Финляндия), Шрадер (Германия).

21 апреля 2019 года. Эрншёльдсвик, Швеция, «Фельреввен-Центр».

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