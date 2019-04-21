Максим Афиногенов: Я не планирую заканчивать карьеру

Напомним, хоккеист не играл из-за травмы с 24 сентября 2018 года.
«Травмы есть травмы, восстановиться к плей-офф не удалось. Главное, что сейчас все хорошо.
Конечно, нет, я не планирую заканчивать карьеру», – сказал 39-летний Афиногенов в интервью агентству "Р-Спорт".
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