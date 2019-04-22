«Бостон» переиграл «Торонто» и сравнял счет в серии плей-офф - Советский спорт
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22 апреля 2019 00:55Хоккей

«Бостон» переиграл «Торонто» и сравнял счет в серии плей-офф

Хоккеисты «Бостона» в гостях одержали победу над «Торонто» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 4:2.

В составе «Брюинз» дублем отметился Брэд Маршан (12-я и 59-я минуты), еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Тори Крюг (18) и Джейк Дебраск (28). У «Мэйпл Лифс» точными бросками отличились Морган Райлли (10) и Остон Мэттьюс (45).

Добавим, что российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 16 минут 55 секунд.

Таким образом, после этой встречи счет в серии до четырех побед стал равным 3-3. Решающая встреча состоится в ночь на 23 апреля на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США).

Кубок Стэнли
Первый раунд
Восточная конференция
1/4 финала. 6-й матч

«Торонто» - «Бостон» - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: 1:0 - Райлли (Нюландер, Марло, 9.42), 1:1 - Маршан (Бержерон, 11.23, бол), 1:2 - Крюг (Пастрняк, Маршан, 17.02, бол), 1:3 - Дебраск (Крейчи, Пастрняк, 27.57), 2:3 - Мэттьюс (Гардинер, Дермотт, 44.15), 2:4 - Маршан (Хара, Макэвой, 58.06, п.в.).

Вратари: Андерсен – Раск.
Броски: 24-41
Штраф: 4-6.

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