Нападающий юниорской сборной России: Американцы превосходили по скорости, надо было играть с ними пожестче Нападающий юниорской сборной России (U18) Егор Чинахов подвел итоги встречи с США (3:6) на ЮЧМ-2019.

- Мы дали сопернику много возможностей, надо было играть с американцами ближе и пожестче, они нас превосходили по скорости. Забили две быстрые шайбы, может, после этого немного расслабились, за что нас наказали. Сами не ожидали, что так быстро забьем, и хорошо, что сейчас проиграли, так как легче будет разобрать свои ошибки. Завтра будет выходной, более тщательно разберем игру шведов, подготовимся к ним, - приводит слова нападающего ТАСС.

Добавим, что следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля. Соперником наших ребят станет команда Швеции, начало матча – в 20.30 по московскому времени.