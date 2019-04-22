Нападающий юниорской сборной России: Американцы превосходили по скорости, надо было играть с ними пожестче

- Мы дали сопернику много возможностей, надо было играть с американцами ближе и пожестче, они нас превосходили по скорости. Забили две быстрые шайбы, может, после этого немного расслабились, за что нас наказали. Сами не ожидали, что так быстро забьем, и хорошо, что сейчас проиграли, так как легче будет разобрать свои ошибки. Завтра будет выходной, более тщательно разберем игру шведов, подготовимся к ним, - приводит слова нападающего ТАСС.
Добавим, что следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля. Соперником наших ребят станет команда Швеции, начало матча – в 20.30 по московскому времени.
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