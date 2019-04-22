Майк Бэбкок: После двух голов «Бостона» мы не смогли прийти в себя - Советский спорт
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22 апреля 2019 11:41ХоккейЛипкин Антон

Майк Бэбкок: После двух голов «Бостона» мы не смогли прийти в себя

«Торонто» не смог завершить серию, проиграв «Бостону» в шестом матче.

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок подвел итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (2:4).

«Я думал, мы полностью готовы, что мы вышли на серьезный уровень, – приводит слова Бэбкока официальный сайт лиги. – Но как только мы столкнулись с небольшими проблемами, и они забросили две шайбы, мы не смогли прийти в себя.

Я не знаю, может быть, это произошло потому, что мы дали волю нашим эмоциям, но мы так и не смогли снова собраться. Но будет совсем неправильно говорить, что мы не подготовились к игре как следует».

Напомним, счет в серии стал равный – 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 23 апреля в Бостоне.

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