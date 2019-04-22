Брэд Маршанд: В таких матчах нужно всего себя оставлять на льду «Бостон» сравнял счет в серии с «Торонто», победив в шестом матче.

Форвард «Бостона» Брэд Маршанд подвел итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (4:2).

«На кону стоит судьба всего сезона, – приводит слова 30-летнего канадца официальный сайт лиги. – В таких играх нужно играть с полной отдачей, всего себя оставлять на льду. Иногда везет, и шайба сама идет к тебе. Иногда нет. К счастью, сегодня все получилось удачно.

Теперь нам снова надо биться за продолжение сезона уже в следующей игре. Никто не знает, как сложится предстоящий матч, но мы с огромным удовольствием примем в нем участие».

Напомним, Маршанд набрал 3 (2+1) очка в шестом матче и был признан первой звездой игры. Всего на его счету 9 (4+5) очков в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Решающий седьмой матч пройдет 23 апреля в Бостоне. Победитель серии сыграет во втором раунде с «Коламбусом».