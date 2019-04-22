Остон Мэттьюз: Мы хотели завершить серию на своем льду «Торонто» проиграл «Бостону» в шестом матче серии.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз подвел итог шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (2:4).

«Очень тяжелое поражение, – приводит слова 21-летнего американца официальный сайт лиги. – Мы хотели завершить серию на своем льду. У нас это не получилось. Поэтому нам надо собраться, и двигаться дальше, учиться на ошибках.

Мы подготовимся к игре в Бостоне. Мы хорошо играли в первые пять-шесть минут, но потом они реализовали большинство, и этот гол придал им сил. Мы не смогли достойно ответить».

Напомним, Мэттьюз забил второй гол «Торонто» в этом матче. Теперь на его счету 6 (5+1) очков в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Решающий седьмой матч пройдет 23 апреля в Бостоне.