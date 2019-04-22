Боб Хартли: Сорокин вернул меня в мои 12 лет, когда я восхищенно наблюдал за Третьяком ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а Сорокин – MVP плей-офф.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о том, как пытался изменить ход финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (0-4), отметив при этом игру голкипера армейцев Ильи Сорокина.

«Я никогда не вносил в игру команды столько корректив от матча к матчу за всю свою карьеру, – приводит слова канадца официальный сайт «ястребов». – Никогда. Я отчаянно пытался найти пути к победе. Искал, что можно поменять, чтобы мы заиграли сильнее. Искал, как остановить их нападение.

И нам это на самом деле удалось, если не считать первой встречи. Но этого было мало – надо было и забивать еще. А тут у соперника – 75 пропущенных шайб за 62 матча «регулярки». Я такого никогда не видел, а что было в плей-офф? Я не помню точных цифр, но они пропускали не больше 1,25 гола за игру. Невероятно. То есть обыграть их можно только на тоненького.

Мы поделились этими мыслями с игроками, и они очень даже правильно их восприняли. В том смысле, что мы боролись. И здорово боролись. ЦСКА – мощная команда, быстрая. Игроки армейцев могут исполнять разные роли. Поэтому они и чемпионы.

По ходу сезона я говорил, что Илья Сорокин очень напоминает мне Евгения Набокова, игравшего за «Сан-Хосе», когда я тренировал «Колорадо». Мы дважды встречались тогда в плей-офф с «Шаркс». Оба раза прошли дальше, но Набоков просто стоял на голове.

После нынешнего финала, да и всего плей-офф, и я ни коим образом не хочу обидеть Набокова, но Сорокин как будто вернул меня в мои 12 лет, когда я восхищенно наблюдал за Третьяком. Даже если нам удавалось справиться с защитой ЦСКА, тут как тут появлялся Сорокин и делал классные сэйвы. Очень важные. Битва между Ильей и Игорем Бобковым получилась классная. Но ЦСКА уж слишком хорош. Очень опытная команда, которая много лет строилась».

Напомним, в пятницу ЦСКА победил «Авангард» (2:1) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Сорокин был признан самым ценным игроком плей-офф.