Киселевич получил вызов в сборную России на чемпионат мира Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич получил вызов в сборную России на чемпионат мира. Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

«Киселевич получил вызов в сборную России и присоединится к национальной команде сразу после прохождения медосмотра в клубе», - цитирует Мильштейна «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 29-летний Киселевич провел 32 матча за «Флориду Пантерз» и сделал восемь результативных передач. После обмена в «Виннипег» россиянин ни разу не сыграл в составе новой команды.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.