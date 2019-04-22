Защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич получил вызов в сборную России на чемпионат мира. Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
«Киселевич получил вызов в сборную России и присоединится к национальной команде сразу после прохождения медосмотра в клубе», - цитирует Мильштейна «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 29-летний Киселевич провел 32 матча за «Флориду Пантерз» и сделал восемь результативных передач. После обмена в «Виннипег» россиянин ни разу не сыграл в составе новой команды.
Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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