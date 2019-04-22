Жерар Галлан: «Вегас» провел отличный матч, но это был не наш день - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 16:01ХоккейЛипкин Антон

Жерар Галлан: «Вегас» провел отличный матч, но это был не наш день

«Вегас» позволил «Сан-Хосе» сравнять счет в серии.

Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан высказался о поражении команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе» (1:2 2OT).

«Победитель седьмого матча получит все, – приводит слова Галлана официальный сайт лиги. – Нужно быть готовым к игре и забыть то, что произошло сегодня.

Здесь все кончено, нужно двигаться дальше и готовиться к следующему матчу. Мы отлично сыграли, и я горжусь ребятами. Это был не наш день, но, к счастью, у нас будет еще один день».

Напомним, после четырех матчей «Вегас» вел в серии со счетом 3-1. Победный гол в шестой игре форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертль забил в меньшинстве.

Решающий седьмой матч пройдет 23 апреля на площадке «акул».

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