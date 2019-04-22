«Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Порядиным - Советский спорт
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22 апреля 2019 16:27ХоккейСметанникова Дарья

«Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Порядиным

Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Нижнекамска.

«Нефтехимик» подписал новый контракт с форвардом Павлом Порядиным. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

В завершившемся чемпионате Порядин провел 39 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков. 22-летний нападающий выступает за «Нефтехимик» с сезона-2015/16.

Напомним, что «Нефтехимик» не попал в плей-офф КХЛ.

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