«Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Порядиным

«Нефтехимик» подписал новый контракт с форвардом Павлом Порядиным. Новое соглашение рассчитано на два сезона.
В завершившемся чемпионате Порядин провел 39 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков. 22-летний нападающий выступает за «Нефтехимик» с сезона-2015/16.
Напомним, что «Нефтехимик» не попал в плей-офф КХЛ.
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