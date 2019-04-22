Юная поклонница встретилась со своим кумиром на футболе - Советский спорт
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22 апреля 2019 17:36Хоккей

Юная поклонница встретилась со своим кумиром на футболе

Девочка не могла представить, что в тот день сбудется ее давняя мечта.

Юная болельщица хоккейного клуба «Ак Барс» из Набережных Челнов расплакалась, встретив на футболе своего кумира — нападающего Даниса Зарипова. Как рассказала пресс-служба клуба, девочка всю жизнь мечтала пожать руку Зарипову, но сделать это никак не получалось. Когда же школьница пришла на футбольный матч «Камаз» - «Уфа», представители клуба решили сделать ей сюрприз.

- Она пришла поддержать «КАМАЗ» с трибун и не подозревала, что Данис на стадионе. Мы устроили Свете экскурсию с сюрпризом, - рассказали в клубе.

На опубликованном видео видно, как счастливая школьница, одетая в майку «Ак Барса» с фамилией Зарипова на спине, счастливо плачет, встретив своего кумира, Данис обнимает и успокаивает поклонницу. Все оставшееся время ребенок и спортсмен провели вместе на трибуне стадиона.

Встреча завершилась мини-интервью — в нем девочка спросила, понравился ли Данису матч и приедет ли он еще. Спортсмен пообещал не подвести.

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