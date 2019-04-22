Годро рассматривает возможность приезда в сборную США - Советский спорт
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22 апреля 2019 21:30Хоккей

Годро рассматривает возможность приезда в сборную США

Нападающий «Калгари» Джонни Годро рассматривает возможность приехать в сборную США на предстоящий чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Братиславе и Кошице с 10 мая по 26 мая.

- На данный момент Годро не принял решения относительно участия в чемпионате мира. Говорит, что рассматривает предложение. Рассказал, что он полностью здоров, - приводит слова Годро журналист Пэт Стейнберг.

В завершившемся регулярно чемпионате НХЛ 25-летний Годро провел 82 матча в за «Калгари» и набрал 99 (36+63) очков. В Кубке Стэнли «Калгари» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив в серии первого раунда плей-офф «Колорадо» с общим счетом 1-4.

Добавим, что сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

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