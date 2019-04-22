Свечников может сыграть в шестом матче серии с «Вашингтоном»

Как сообщает официальный сайт НХЛ, утром в понедельник на лед выходили травмированные форварды «Каролины» Майкл Ферланд, Джордан Мартинук и Андрей Свечников.
Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор сказал, что один из них может принять участие в шестом матче с «Вашингтоном».
Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным и пропустил четвертую и пятую встречу первого раунда плей-офф..
На данный момент счет в серии между «Каролиной» и «Вашингтоном» 3-2 в пользу столичной команды. Шестая игра пройдет в ночь на 23 апреля.
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