Свечников может сыграть в шестом матче серии с «Вашингтоном» - Советский спорт
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22 апреля 2019 23:00Хоккей

Свечников может сыграть в шестом матче серии с «Вашингтоном»

В шестом матче серии первого раунда против «Вашингтона» в состав «Каролины» может вернуться, по крайней мере, один из игроков.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, утром в понедельник на лед выходили травмированные форварды «Каролины» Майкл Ферланд, Джордан Мартинук и Андрей Свечников.

Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор сказал, что один из них может принять участие в шестом матче с «Вашингтоном».

Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным и пропустил четвертую и пятую встречу первого раунда плей-офф..

На данный момент счет в серии между «Каролиной» и «Вашингтоном» 3-2 в пользу столичной команды. Шестая игра пройдет в ночь на 23 апреля.

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