Свечников может сыграть в шестом матче серии с «Вашингтоном» В шестом матче серии первого раунда против «Вашингтона» в состав «Каролины» может вернуться, по крайней мере, один из игроков.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, утром в понедельник на лед выходили травмированные форварды «Каролины» Майкл Ферланд, Джордан Мартинук и Андрей Свечников.

Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор сказал, что один из них может принять участие в шестом матче с «Вашингтоном».

Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным и пропустил четвертую и пятую встречу первого раунда плей-офф..

На данный момент счет в серии между «Каролиной» и «Вашингтоном» 3-2 в пользу столичной команды. Шестая игра пройдет в ночь на 23 апреля.