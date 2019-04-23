«Каролина» обыграла «Вашингтон» и сравняла счет в серии. На счету Овечкина шайба - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2019 06:36ХоккейСметанникова Дарья

«Каролина» обыграла «Вашингтон» и сравняла счет в серии. На счету Овечкина шайба

Счет в серии стал 3-3.

«Каролина Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:2. Матч прошел в Каролине.

В составе победителей отметились Уоррен Фегеле (11-я минута), Теуво Терявяйнен (22), Джордан Стаал (44), Джастин Уильямс (52) и Даги Хэмилтон (57). У «Вашингтона» шайбы забросили Бретт Коннолли (6) и Александр Овечкин (16).

Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут 54 секунды, Дмитрий Орлов сделал результативную передачу за 18,56 секунд на льду.

Таким образом, счет в серии стал равным – 3-3. Решающая игра состоится 25 апреля.

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