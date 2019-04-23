«Каролина» обыграла «Вашингтон» и сравняла счет в серии. На счету Овечкина шайба

Владимир Зеленский забивал киевскому «Динамо». Новый президент Украины – тайный спортсмен Тот факт, что свежеизбранный президент Украины дружен со спортом – не секрет.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Эксклюзив! Владимир Быстров: Если брать глобально, зарплаты у футболистов маленькие Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008, который около часа отвечал на самые острые и актуальные вопросы. Получилось захватывающее интервью.

100 голов Дзюбы – ошибка. На самом деле он забил 99! После матча «Краснодар» – «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.

«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи В двух сериях первого раунда все решится в седьмой игре.

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Евгений Ловчев: «Зенит» выдал великолепный матч, но это временный всплеск Обозреватель «Советского спорта» называет матч «Краснодар» – «Зенит» лучшим в РПЛ за 15 лет, считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за вторую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов и утверждает, что в «Спартаке» не намерены расставаться с Кононовым.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе» Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.