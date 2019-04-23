Овечкин был удален до конца матча за аплодисменты судье (видео)
В Каролине состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:5.
Капитан «столичных» Александр Овечкин в третьем периоде получил удаление до конца игры. Вначале россиянин ударил по рукам финского нападающего Саку Мяэналанена, а после получил еще 10 минут штрафа за саркастические аплодисменты в адрес судей.
Таким образом, счет в серии стал равным – 3-3. Решающая игра состоится 25 апреля.
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