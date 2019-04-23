Стала известна причина отмены гола Овечкина в шестом матче серии с «Каролиной»

В матче судья отменили шайбу капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. НХЛ объяснила причину отмены гола россиянина.
«На 11-й минуте третьего периода матча «Вашингтон» запросил тренерский повтор с просьбой рассмотреть вмешательство в действия вратаря соперника, которое привело к отмене забитого гола.
Изучив все доступные повторы и проконсультировавшись с рефери на льду, видеоассистенты подтвердили, что Александр Овечкин создал помеху Петру Мразеку, ударив его по щиткам. В результате этого шайба оказалась в воротах. Правило 69.3 гласит: «Если атакующий игрок создает контакт с вратарем каким-либо образом, когда вратарь находится в зоне ворот, и при этом забивается гол, то взятие ворот отменяется», - говорится в сообщении НХЛ.
Счет в серии стал 3-3. Решающий матч состоится 25 апреля на льду «Вашингтона».
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