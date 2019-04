«Даллас» обыграл «Нэшвилл» и выиграл серию. У Радулова результативная передача (видео)

«Даллас Старз» на своем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» в овертайме со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Старз», который прошел дальше в плей-офф НХЛ.

У хозяев отличились Джейсон Дикинсон (26-я минута) и Йон Клингберг (78). В составе гостей единственную шайбу забросил Остин Уотсон (6).

Отметим, что российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу.

That's all she wrote! Klingberg wins it for the Stars in OT! #GoStars | #StanleyCup pic.twitter.com/KLSoSBIh7P