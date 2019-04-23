«Даллас» обыграл «Нэшвилл» и выиграл серию. У Радулова результативная передача (видео) - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2019 07:06ХоккейСметанникова Дарья

«Даллас» обыграл «Нэшвилл» и выиграл серию. У Радулова результативная передача (видео)

В Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Даллас Старз» на своем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» в овертайме со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Старз», который прошел дальше в плей-офф НХЛ.

У хозяев отличились Джейсон Дикинсон (26-я минута) и Йон Клингберг (78). В составе гостей единственную шайбу забросил Остин Уотсон (6).

Отметим, что российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу.

В полуфинале Западной конференции «Даллас» сыграет с «Сент-Луис Блюз».

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