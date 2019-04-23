Овечкин – о незасчитанной шайбе: Все это как-то странно (видео) «Каролина Харрикейнз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

В матче судья отменил шайбу капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в третьем периоде. Россиянин прокомментировал ситуацию.

«Я видел шайбу. Вратарь ее не контролировал и не видел. Не знаю, что там увидел рефери. Не знаю, каков был официальный вердикт, все это как-то странно. Но все в порядке. Игра окончена, двигаемся дальше. Уже ничего не поделаешь», - цитирует Овечкина журналист Ян Оланд в своем твиттере.

Счет в серии стал 3-3. Решающий матч состоится 25 апреля на льду «Вашингтона».