Овечкин поднялся на 22-е место по голам в плей-офф - Советский спорт
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23 апреля 2019 07:31ХоккейСметанникова Дарья

Овечкин поднялся на 22-е место по голам в плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» (2:5) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором одной шайбы в ворота «Каролины».

Для россиянина эта шайба стала 65-й в плей-офф НХЛ. Овечкин вышел на чистое 22-е место в истории Кубка Стэнли, превзойдя результаты Ивана Курнуайе, Петера Форсберга, Брайана Пропа и Бобби Смита.

Кроме того, Овечкин занял 50-е место по очкам в плей-офф. Капитан «столичных» делит эту позицию с Патриком Элиашом и Бредом Парком. У всех троих по 125 очков.

Решающий матч серии между «Вашингтоном» и «Каролиной» состоится 25 апреля на льду первых.

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