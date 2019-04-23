Овечкин поднялся на 22-е место по голам в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» (2:5) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором одной шайбы в ворота «Каролины».

Для россиянина эта шайба стала 65-й в плей-офф НХЛ. Овечкин вышел на чистое 22-е место в истории Кубка Стэнли, превзойдя результаты Ивана Курнуайе, Петера Форсберга, Брайана Пропа и Бобби Смита.

Кроме того, Овечкин занял 50-е место по очкам в плей-офф. Капитан «столичных» делит эту позицию с Патриком Элиашом и Бредом Парком. У всех троих по 125 очков.

Решающий матч серии между «Вашингтоном» и «Каролиной» состоится 25 апреля на льду первых.