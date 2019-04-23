Рыбин покинул «Салават Юлаев» Уфимский клуб сообщил об уходе 37-летнего нападающего.

Форвард Максим Рыбин покинул «Салават Юлаев» по истечению контракта.

«Наш клуб благодарит форварда за профессионализм и характер, проявленный им в матчах, самоотверженную игру в каждом игровом эпизоде и желает ему дальнейших успехов в карьере», - сообщает пресс-служба клуба из Уфы.

Рыбин в завершившемся сезоне провел 47 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил две шайбы и сделал девять голевых передач.