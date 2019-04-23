Рыбин покинул «Салават Юлаев» - Советский спорт
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23 апреля 2019 09:39ХоккейСметанникова Дарья

Рыбин покинул «Салават Юлаев»

Уфимский клуб сообщил об уходе 37-летнего нападающего.

Форвард Максим Рыбин покинул «Салават Юлаев» по истечению контракта.

«Наш клуб благодарит форварда за профессионализм и характер, проявленный им в матчах, самоотверженную игру в каждом игровом эпизоде и желает ему дальнейших успехов в карьере», - сообщает пресс-служба клуба из Уфы.

Рыбин в завершившемся сезоне провел 47 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил две шайбы и сделал девять голевых передач.

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