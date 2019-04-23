Александр Овечкин: Мы знаем, как играть седьмые матчи «Вашингтон» и «Каролина» определят победителя серии в решающем матче.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итог шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (2:5).

«Хороший матч, – приводит слова 33-летнего форварда «столичных» официальный сайт лиги. – Они выиграли матч №6 – молодцы!

Матч №7 будет очень интересным. Мы знаем, как их надо играть. Обе команды будут под давлением, но у нас есть неплохой шанс, потому что мы играем дома».

Напомним, Овечкин забил один из голов «Вашингтона» и теперь на его счету 8 (4+4) очков в шести матчах плей-офф.

Теперь счет в серии стал равным – 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 24 апреля в Вашингтоне.