Александр Овечкин: Мы знаем, как играть седьмые матчи

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итог шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (2:5).
«Хороший матч, – приводит слова 33-летнего форварда «столичных» официальный сайт лиги. – Они выиграли матч №6 – молодцы!
Матч №7 будет очень интересным. Мы знаем, как их надо играть. Обе команды будут под давлением, но у нас есть неплохой шанс, потому что мы играем дома».
Напомним, Овечкин забил один из голов «Вашингтона» и теперь на его счету 8 (4+4) очков в шести матчах плей-офф.
Теперь счет в серии стал равным – 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 24 апреля в Вашингтоне.
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