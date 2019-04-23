Илья Сорокин: Силы на чемпионат мира остались ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин подвел итоги сезона, а также поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

«Ощущения? Пока хотелось бы порадоваться, но не умею так быстро реагировать. Нужно время, чтобы дошло. Если честно, пока пустота. Команда провела фантастический сезон. Все отдавались, но все равно не мог представить, что за четыре матча все закончим. Каждый раз игра в любую сторону могла перевернуться. Силы на чемпионат мира остались, будем готовиться, если, конечно, вызовут», - цитирует Сорокина «Собеседник».

Сорокин стал самым ценным игроком плей-офф. Голкипер в двух финальных матчах отыграл на ноль, став первым, кому это удалось.