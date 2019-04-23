Антон Слепышев: Матч-штраф будет мне уроком на всю жизнь Форвард ЦСКА был удален до конца игры в четвертом матче финальной серии с «Авангардом».

Форвард ЦСКА Антон Слепышев рассказал о том, как отреагировал на дисциплинарный штраф до конца игры в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:1 OT).

– Честно говоря, просто ударился травмированным местом, – сказал 24-летний нападающий в интервью «Известиям». – В этот момент меня захватила какая-то секундная злость. Движение ногой случилось буквально на автомате. И тут же подумал: «Зачем же я сделал это?» и понял, какие меня ждут санкции за такое нарушение. Хотел сразу извиниться перед Емелиным. Судья был в метре от нас. Он все видел, поэтому я получил абсолютно заслуженное удаление.

– Этот эпизод испортил настроение перед триумфом команды?

– Обидно, что это случилось. Какая-то доля секунды сыграла роль, когда я не стерпел. Чувствовал себя ужасно – после этого хотелось буквально провалиться под лед. И из-за самого момента, и из-за того, что оставил команду с 11 нападающими. Но главное, что ЦСКА выиграл. Ребята вытащили этот четвертый матч. Я в них верил. А этот матч-штраф будет мне уроком на всю жизнь.

Напомним, Слепышев был удален за удар ногой защитника «Авангарда» Алексея Емелина.

Победа в четвертой игре в серии принесла ЦСКА победу в финальной серии.