Овечкин обновил рекорд по штрафным минутам в плей-офф - Советский спорт
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23 апреля 2019 13:51ХоккейЛипкин Антон

Овечкин обновил рекорд по штрафным минутам в плей-офф

В шестом матче с «Каролиной» капитан «столичных» набрал 12 минут штрафа.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил личный рекорд по количеству штрафных минут в плей-офф НХЛ.

В шестом матче серии первого раунда с «Каролиной» (2:5) 33-летний российский нападающий получил 12 минут штрафа. Сначала он был наказан на две минуты за удар клюшкой форварда «ураганов» Саку Мяэналанена, после чего заработал десятиминутный дисциплинарный штраф за ироничные аплодисменты в адрес арбитра.

Таким образом, всего в нынешнем розыгрыше плей-офф у Овечкина стало 19 минут штрафа. При этом ранее он не набирал больше десяти штрафных минут, которые у него были в плей-офф 2011 года.

Напомним, счет в серии стал равным – 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 24 апреля в Вашингтоне.

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