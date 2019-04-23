Овечкин обновил рекорд по штрафным минутам в плей-офф В шестом матче с «Каролиной» капитан «столичных» набрал 12 минут штрафа.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил личный рекорд по количеству штрафных минут в плей-офф НХЛ.

В шестом матче серии первого раунда с «Каролиной» (2:5) 33-летний российский нападающий получил 12 минут штрафа. Сначала он был наказан на две минуты за удар клюшкой форварда «ураганов» Саку Мяэналанена, после чего заработал десятиминутный дисциплинарный штраф за ироничные аплодисменты в адрес арбитра.

Таким образом, всего в нынешнем розыгрыше плей-офф у Овечкина стало 19 минут штрафа. При этом ранее он не набирал больше десяти штрафных минут, которые у него были в плей-офф 2011 года.

Напомним, счет в серии стал равным – 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 24 апреля в Вашингтоне.