Джон Клингберг: Худобин сказал, что бросать Ринне надо под ловушку - Советский спорт
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23 апреля 2019 14:37ХоккейЛипкин Антон

Джон Клингберг: Худобин сказал, что бросать Ринне надо под ловушку

Швед забросил победную шайбу в ворота «Нэшвилла» и вывел «Даллас» во второй раунд плей-офф.

Защитник «Далласа» Джон Клингберг, забросивший победную шайбу в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом» (2:1 OT), рассказал о том, что воспользовался советом голкипера Антона Худобина.

«Он сказал мне перед овертаймом, что бросать Ринне надо под ловушку, – приводит слова 26-летнего шведа официальный сайт лиги. – Именно туда шайба и залетела, к огромному удовольствию Добби.

Но, конечно, нашим лучшим игроком снова стал Биш (Бишоп). Не сосчитать, сколько раз он нас выручил сегодня. Эта победа – огромное облегчение. Никто не хотел возвращаться в Нэшвилл. Поэтому мы все настраивались на эту игру, как на игру номер семь».

Напомним, «Даллас», попавший в плей-офф через зону wild card, выбил из плей-офф «Нэшвилл», ставший победителем Центрального дивизиона.

Во втором раунде «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом».

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