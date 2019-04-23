Эмиль Галимов: Предсказуемость плей-офф КХЛ – это плохо, в НХЛ намного интереснее

Форвард «Нефтехимика» Эмиль Галимов высказался о финальной серии Кубка Гагарина, в которой ЦСКА обыграл в четырех матчах «Авангард» (4-0).
«Я болел за брата, который играет в Омске, – сказал 26-летний нападающий в интервью «Реальному времени». – Конечно, предсказуемость – это плохо и неинтересно. В НХЛ, конечно, намного интереснее, не знаешь, кто победит. А что с этим поделаешь? Ничего.
Но, например, в прошлом году никто же не думал, что выиграет «Ак Барс», а они взяли и победили».
Напомним, за «Авангард» выступал старший брат Галимова – Ансель.
ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина впервые в истории.
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