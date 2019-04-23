Яри Курри: Если в КХЛ появится больше клубов из Европы - это будет хорошо Генеральный менеджер «Йокерита», член совета директоров КХЛ Яри Курри поделился мнением о возможном расширении КХЛ в сторону Европы.

- Если появится больше клубов из Европы - это будет хорошо. Можно будет поделить лигу на три дивизиона, и это бы сократило количество перелетов, сделало бы жизнь многих клубов легче. Хотя, я понимаю, что это очень сложная тема, - приводит слова Курри ТАСС.

Напомним, что в чемпионате КХЛ на данный момент выступает шесть зарубежных клубов: «Слован» (Словакия), «Динамо» (Белоруссия, Минск), «Динамо» (Латвия, Рига), «Йокерит» (Финляндия), «Барыс» (Казахстан), «Куньлунь» (Китай).