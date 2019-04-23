Свечников может сыграть в решающем матче серии с «Вашингтоном»

- Сегодня Свечников пройдет дополнительные тесты. Если ему дадут разрешение сыграть, то он может помочь команде, - цитирует главного тренера «Харрикейнз» Рода Бриндамора журналист НХЛ Майкл Смит.
Напомним, что 19-летний форвард «Каролины» получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным и пропустил четвертую, пятую и шестую встречи первого раунда плей-офф.
На данный момент счет в серии до четырех побед между «Каролиной» и «Вашингтоном» равный - 3-3. Решающая игра пройдет в ночь на 25 апреля.
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