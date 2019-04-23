Юниорская сборная России уступила Швеции на ЧМ и сыграет в 1/4 финала с белорусами - Советский спорт
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23 апреля 2019 23:04Хоккей

Юниорская сборная России уступила Швеции на ЧМ и сыграет в 1/4 финала с белорусами

Встреча прошла в Эрншельдсвике (Швеция).

Юниорская сборная России (до 18 лет) потерпела поражение от сверстников из Швеции в матче группового этапа чемпионата мира – 0:3.

В составе победителей точными бросками отметились Филип Броберг (24-я минута), Оскар Лавнер (34) и Симон Хольмстрем (54).

Таким образом, россияне с шестью очками заняли третье место в группе В и вышли в ¼ финала, где сыграют со сборной Белоруссии.

Россия – Швеция – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – Броберг 23:56; 0:2 – Лавнер (Раймонд, Хэдстром) 33:06; 0:3 – Хольмстрем

Вратари: Аскаров – Альнефельт
Броски: 32-25
Штраф: 14-4

1/4 финала (25 апреля)

Канада (А1) – Латвия (В4)
Белоруссия (А2) – Россия (В3)
США (В1) – Финляндия (А4)
Швеция (В2) – Чехия (А3)

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