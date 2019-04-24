Александр Фаткуллин – после поражения юниорской сборной России: Очень слабая игра Встреча прошла в Эрншельдсвике (Швеция).

Специалист скаутской службы ЦСКА Александр Фаткуллин прокомментировал поражение юниорской сборной России от команды Швеции (0:3) на чемпионате мира.

«Даже в первых матчах турнира с командами Словакии и Латвии не было видно целостной и выразительной игры, было очень много ошибок в обороне.

Защитники очень долго не могут начать атаку, нападающие вынуждены закатываться к себе в зону, подбирать шайбу чуть ли не из-за ворот и тащить ее вперед. Приезжая в зону противника, у игроков уже не оставалось сил, чтобы что-то создать. Очень слабая игра в позиционных атаках, со шведами и американцами это было более заметно», – цитирует специалиста ТАСС.