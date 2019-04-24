«Бостон» победил «Торонто» и вышел в следующую стадию плей-офф

«Бостон Брюинз» на своем льду обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 5:1.
В составе победителей отличились Юаким Нордстрем (15-я минута), Маркус Юханссон (18), Шон Курали (43), Чарли Койл (58) и Патрис Бержерон (60). У «Торонто» единственную шайбу забросил Джон Таварес (24).
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 16 минут 33 секунды.
Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу «Бостона», который вышел в полуфинал Восточной конференции. В ½ финала «Брюинз» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
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