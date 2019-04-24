«Сан-Хосе» вырвал победу у «Вегаса» в решающем матче плей-офф, проигрывая 0:3 - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 08:35ХоккейСметанникова Дарья

«Сан-Хосе» вырвал победу у «Вегаса» в решающем матче плей-офф, проигрывая 0:3

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся решающий матч серии четвертьфинала Кубка Стэнли в Западной конференции.

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимал «Вегас Голден Найтс» и победил в овертайме со счетом 5:4.

Отметим, что по ходу матча «Шаркс» проигрывал 0:3, и за четыре с небольшим минуты сумел забросить четыре шайбы.

В составе победителей дубль оформил Логан Кутюр, еще по шайбе забросили Томаш Гертл и Кевин Лабанк. Победная шайба в овертайме га счету Баркли Гудроу.

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу «Сан-Хосе». В полуфинале Западной конференции команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

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