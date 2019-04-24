Дарзиньш продлил контракт с рижским «Динамо» - Советский спорт
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24 апреля 2019 09:24ХоккейСметанникова Дарья

Дарзиньш продлил контракт с рижским «Динамо»

Дарзиньш является вторым бомбардиром рижского клуба.

Рижское «Динамо» в своем твиттере сообщило, что заключило новый контракт с нападающим Лаурисом Дарзиньшем. Соглашение рассчитано на один сезон.

На счету 34-летнего Дарзиньша в завершившемся сезоне 18 шайб и 26 голевых передач в 62 матчах регулярного чемпионата.

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