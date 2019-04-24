Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира Федерация хоккея Росси в официальном твиттере объявила о приглашении в сборную двух хоккеистов, представляющих клубы НХЛ.

Форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев и защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира-2019. Оба клуба завершили выступления в нынешнем сезоне НХЛ.

📣 Защитник Никита Зайцев («Торонто») и нападающий Никита Гусев («Вегас») вызваны в национальную сборную #снамироссия #redmachine — Хоккей России (@russiahockey) 24 апреля 2019 г.

Гусев стал игроком «Вегаса» по ходу плей-офф, но так и не дебютировал за новую команду. Зайцев в семи матчах Кубка Стэнли не набрал очков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.