Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира

Форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев и защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира-2019. Оба клуба завершили выступления в нынешнем сезоне НХЛ.
Гусев стал игроком «Вегаса» по ходу плей-офф, но так и не дебютировал за новую команду. Зайцев в семи матчах Кубка Стэнли не набрал очков.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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