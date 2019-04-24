НХЛ определилась с тремя звездами дня

Национальная хоккейная лига назвала трех звезд игрового дня.
Главной звездой дня стал форвард «Сан-Хосе» Кевин Лабанк который в игре с «Вегасом» набрал 4 (3+1) очка.
Второй звездой признан нападающий «Сан-Хосе» Барклай Гудроу, на счету которого победная шайба в овертайме матча против «Вегаса».
Тройку лучших замкнул вратарь «Бостона» Туукка Раск, отразивший 32 броска из 33-х в игре с «Торонто».
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