НХЛ определилась с тремя звездами дня - Советский спорт
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24 апреля 2019 10:44ХоккейСметанникова Дарья

НХЛ определилась с тремя звездами дня

Сегодня «Сан-Хосе» обыграл «Вегас» (5:4 ОТ), а «Бостон» одержал победу над «Торонто» (5:1).

Национальная хоккейная лига назвала трех звезд игрового дня.

Главной звездой дня стал форвард «Сан-Хосе» Кевин Лабанк который в игре с «Вегасом» набрал 4 (3+1) очка.

Второй звездой признан нападающий «Сан-Хосе» Барклай Гудроу, на счету которого победная шайба в овертайме матча против «Вегаса».

Тройку лучших замкнул вратарь «Бостона» Туукка Раск, отразивший 32 броска из 33-х в игре с «Торонто».

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