НХЛ назвала трех финалистов на «Кинг Клэнси Трофи» - Советский спорт
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24 апреля 2019 11:07ХоккейСметанникова Дарья

НХЛ назвала трех финалистов на «Кинг Клэнси Трофи»

Стали известны имена трех хоккеистов, претендующих на «Кинг Клэнси Трофи» по итогам регулярного сезона НХЛ-2018/19.

Защитник «Аризона Койотис» Оливер Экман-Ларссон, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и нападающий «Миннесота Уайлд» Джейсон Закер вошли в тройку финалистов на «Кинг Клэнси Трофи».

Этот трофей вручается игроку, который лучше остальных проявил лидерские качества на льду и вне его, а также внес вклад в общественную жизнь.

Церемония вручения индивидуальных наград в НХЛ состоится 19 июня в Лас-Вегасе. Победитель получит 40 тысяч долларов.

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