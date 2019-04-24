НХЛ назвала трех финалистов на «Кинг Клэнси Трофи»

Защитник «Аризона Койотис» Оливер Экман-Ларссон, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и нападающий «Миннесота Уайлд» Джейсон Закер вошли в тройку финалистов на «Кинг Клэнси Трофи».
Этот трофей вручается игроку, который лучше остальных проявил лидерские качества на льду и вне его, а также внес вклад в общественную жизнь.
Церемония вручения индивидуальных наград в НХЛ состоится 19 июня в Лас-Вегасе. Победитель получит 40 тысяч долларов.
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