Уфимская «Агидель» второй раз подряд выиграла Кубок Женской хоккейной лиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 20:52Хоккей

Уфимская «Агидель» второй раз подряд выиграла Кубок Женской хоккейной лиги

Для этого хоккеисткам из Башкортостана хватило минимального количество матчей.

Уфимская «Агидель» выиграла третий матч подряд у ЖХК «Динамо» из Санкт-Петербурга. Результат матча и всей финальной серии был понятен уже по итогам второго периода, когда уфимские девушки повели в счете с преимуществом в три шайбы. И хоть в заключительной двадцатиминутке бело-голубые попытались вернуться в игру и даже отыграли одну шайбу, четвертый гол их подкосил. 4:1 в матче и 3-0 в серии – и все в пользу уфимской команды.

Таким образом, «Агидель» второй раз в своей истории и второй год подряд выиграла женский чемпионат России по хоккею. Серебряные медали завоевало «Динамо», бронзовые – красноярская «Бирюса».

Чемпионат ЖХЛ. Финал. Матч № 3

ЖХК «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Агидель» (Уфа) – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).

Счет в серии: 0 – 3.

Голы: 0:1 - Лучникова (Астраханцева, 2:02). 0:2 – Сосина (14:48 – мен.). 0:3 – Роднова (Чулкова, Митрофанова, 37:18). 1:3 – Малиновская (42:18). 1:4 – Шибанова (Лебедева, Сосина, 49:59 – бол.).

Вратари: Третяк - Пругова.

Броски: 37-77. Броски в створ: 15-33. Вбрасывания: 27-33. Штраф: 59-10.

Судьи: Зуева, Устинова.

24 апреля 2019 года. Санкт-Петербург, СК «Юбилейный».

24/04 19:45Хоккей
Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение!
24/04 18:30Хоккей
Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»!Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени?
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
24/04 20:30Футбол
Фарфан сделал дубль в Ростове! Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
24/04 08:30Хоккей
Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты!Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом...
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
24/04 21:00Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в РостовеЮрий Семин после ничьей с ЦСКА перестроил игру команды, сделал несколько изменений в составе и терпением переиграл команду Валерия Карпина.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
24/04 18:00Футбол
«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
24/04 12:00Футбол
«Хетафе» – самый неожиданный претендент на билет в Лигу чемпионов от ИспанииЗа пять туров до конца сезона четвертое лигочемпионское место в примере занимает «Хетафе». В четверг он принимает соседа по таблице – мадридский «Реал».
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
23/04 22:45Футбол
Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Повод для беспокойства – есть!Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге теряла титул? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом.
24/04 17:30Футбол
«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи МоскалеваСудейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
23/04 23:00Хоккей
Едем к белорусам. В четвертьфинале ЮЧМ наши встретятся с главными возмутителями спокойствияПоследний матч в группе на ЮЧМ в Швеции сборной России не удался. Наши грешили удалениями и не смогли распечатать ворота хозяев турнира (0:3).
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
Новости
21:24 Футбол ЦСКА одержал победу над «Анжи» и вышел на третье место в РПЛ
21:23 Футбол «Рубин» не смог дома обыграть «Уфу»
21:09 Футбол «МЮ» – «Манчестер Сити». Зинченко выйдет с первых минут
20:54 Футбол Дубль Фарфана принес победу «Локомотиву» в матче с «Ростовом»
20:53 Футбол «Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ахматом» благодаря голу с пенальти
20:52 Хоккей Уфимская «Агидель» второй раз подряд выиграла Кубок Женской хоккейной лиги
20:39 Футбол Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью, Мораес не забил пенальти в добавленное время
20:36 Футбол «Тамбов» одержал первую победу под руководством Григоряна
20:19 Футбол ФИФА дисквалифицировала 9 человек, из них 8 - пожизненно
20:10 Футбол «Мордовия» сыграла вничью с «Факелом» в 33-м туре ФНЛ
19:58 Теннис Кудерметова и Воскобоева проиграли в парном разряде турнира в Стамбуле
19:52 ММА Полицейские, избивавшие отца чемпиона по MMA, пройдут психиатрическую экспертизу
19:47 Футбол «Зенит» – «Динамо»: стартовые составы команд
19:42 Хоккей Казахстанская «Сарыарка» выиграла главный трофей ВХЛ – Кубок Петрова
19:30 Теннис Хачанов проиграл Пелье на турнире в Барселоне
19:10 Хоккей Ковальчук начнет матч с Латвией во втором звене
18:55 Хоккей Ярославский «Локо» третий раз в своей истории выиграл Кубок Харламова
18:41 Футбол Пресс-секретарь «Зенита» – о состоянии Кокорина: Ситуация все время ухудшается
18:26 Футбол ЦСКА и «Анжи» объявили стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ
18:19 Футбол Андрей Коновалов: Не сказал бы, что «Арсенал» – слабая команда. Это сильный соперник
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика