Уфимская «Агидель» второй раз подряд выиграла Кубок Женской хоккейной лиги Для этого хоккеисткам из Башкортостана хватило минимального количество матчей.

Уфимская «Агидель» выиграла третий матч подряд у ЖХК «Динамо» из Санкт-Петербурга. Результат матча и всей финальной серии был понятен уже по итогам второго периода, когда уфимские девушки повели в счете с преимуществом в три шайбы. И хоть в заключительной двадцатиминутке бело-голубые попытались вернуться в игру и даже отыграли одну шайбу, четвертый гол их подкосил. 4:1 в матче и 3-0 в серии – и все в пользу уфимской команды.

Таким образом, «Агидель» второй раз в своей истории и второй год подряд выиграла женский чемпионат России по хоккею. Серебряные медали завоевало «Динамо», бронзовые – красноярская «Бирюса».

Чемпионат ЖХЛ. Финал. Матч № 3

ЖХК «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Агидель» (Уфа) – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).

Счет в серии: 0 – 3.

Голы: 0:1 - Лучникова (Астраханцева, 2:02). 0:2 – Сосина (14:48 – мен.). 0:3 – Роднова (Чулкова, Митрофанова, 37:18). 1:3 – Малиновская (42:18). 1:4 – Шибанова (Лебедева, Сосина, 49:59 – бол.).

Вратари: Третяк - Пругова.

Броски: 37-77. Броски в створ: 15-33. Вбрасывания: 27-33. Штраф: 59-10.

Судьи: Зуева, Устинова.

24 апреля 2019 года. Санкт-Петербург, СК «Юбилейный».