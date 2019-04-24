Илья Воробьев: Киселевич засыпал к концу матча из-за смены часовых поясов - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 23:31Хоккей

Илья Воробьев: Киселевич засыпал к концу матча из-за смены часовых поясов

Главный тренер сборной России после матча Еврочелленджа с Латвией (4:2) оценил игру защитника Богдана Киселевича и нападающего Ильи Ковальчука.

- Сложное начало, подарили пару голов сопернику, но потом собрались и перевернули игру. Ковальчук и Киселевич только недавно прилетели, хотели дать им почувствовать большую площадку. Богдан вообще только вчера прилетел, засыпал к концу матча из-за смены часовых поясов», — сказал после матча главный тренер сборной России Илья Воробьев.

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