«Вашингтон» проиграл «Каролине» во втором овертайме и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли - Советский спорт
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25 апреля 2019 06:32Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Каролине» во втором овертайме и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли

Решающий матч серии завершился со счетом 4:3 в пользу «ураганов».     

Уже на седьмой минуте встречи «Вашингтон» вел 2:0 – отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. Ассистентами автора второй шайбы стали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. На 10-й минуте второго периода Себастьян Ахо сократил отставание. Но еще через 3 с половиной минуты российский форвард Евгений Кузнецов снова довел преимущество «столичных» до двух шайб.

За три минуты до завершения второго периода Теуво Терявяйнен забил второй гол гостей, а в начале третьего периода они сравняли счет – 3:3.

Победную шайбу во втором овертайме забросил Брок Макгинн.

«Каролина» последней из восьми команд пробилась в четвертьфинал Кубка Стэнли.

Напомним, что «Вашингтон» вел в серии 2-0, но затем «харрикейнз» сравняли счет. После пятого матча счет стал 3:2, в пользу «кэпиталз», однако «Каролина» и на этот раз сумела отыграться, победив 5:2.

Добавим, что в последний раз действующий обладатель Кубка Стэнли завершал борьбу в первом же раунде три года назад: тогда неудача постигла «Чикаго».

Кубок Стэнли. Первый раунд. Серия до четырех побед. Седьмой матч

«Вашингтон» – Каролина – 3:4 ОТ(2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: 1:0 Бураковски (2.13). 2:0 Уилсон (Овечкин, Орлов, 6.23). 2:1 Ахо (Песс, Славин, мен., 29.51). 3:1 Кузнецов (Хагелин, 33.22), 3:2 Терявяйнен (Песс, Макгинн, 36.37). 3:3 Стаал Дж. (Славин, 42.56), 3:4 Макгинн (Уильямс, Славин, 91.05).

Счет в серии: 3-4.

В первых матчах ¼ финала Кубка Стэнли (серии до четырех побед) встретятся:

26 апреля

«Бостон» – «Коламбус» (02.00 мск).

«Сент-Луис» – «Даллас» (04.30 мск).

27 апреля

«Сан-Хосе» – «Колорадо» (05.00мск).

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Каролина».

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